Pochi minuti ci separano dal fischio di inizio tra Juventus e Salernitana, dove entrambe le squadre hanno bisogno di fare bottino pieno per continuare ad inseguire gli obiettivi prefissati. Tra i campani ci sarà una presenza speciale per il mondo bianconero e si tratta di Michelangelo Rampulla. L'ex portiere della Vecchia Signora sarà infatti un membro dello staff per questa gara e nel pre partita ha avuto modo di poter salutare tutto lo stadio da bordocampo, prima di lasciarsi andare in un abbraccio affettuoso con Pavel Nedved ed Andrea Agnelli.