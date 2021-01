André Villas-Boas a O Jogo ha parlato della sfida che vedrà contrapposte Juventus e Porto negli ottavi di finale di Champions League: "Per l'attitudine competitiva della squadra, il Porto può ambire a battere la Juventus. Quello che sta succedendo adesso ai bianconeri in campionato è 'irregolare' rispetto al solito per una squadra che solitamente domina il campionato italiano e l'ha dominato negli ultimi anni. Vediamo come arrivano le due squadre al doppio confronto. In ogni caso, l'atteggiamento positivo del Porto può fare la differenza. L'aggressività del Porto, in uno scontro come questo, può essere un fattore di squilibrio all'interno della partita".