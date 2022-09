Le parole a L'Equipe di Edouard, ex calciatore del Psg:- "Nel primo periodo ho avuto l'impressione di assistere a una partita di L1 con una Juve che ha messo moltapoca pressione e un PSG che ha giocato in poltrona. Non c'è stata intensità. Nella ripresa, la Juve ha giocato un po' più in alto con l'ingresso di McKennie, ha messo più aggressività e il Psg ha sofferto di più. Fisicamente, il PSG è crollato. In generale, l'ho trovato insipido".- "Non è stata la migliore Juve che abbiamo conosciuto. Nel mezzo è nella media. Davanti, Vlahovic non è stato straordinario. dietro stanno invecchiando".