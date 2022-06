Massimo Mauro, intervenuto dalle colonne della Gazzetta, ha parlato di mercato e investimenti della Juventus:



INVESTIMENTI - «Kostic può essere un giusto investimento, anche se è da verificare in Italia. Meglio Muriel e Simeone di Morata, con il colombiano che è il mio preferito. Se si può investire, meglio farlo su italiani forti, come Raspadori, o anche Berardi anche se non è più giovanissimo. O Ricci a centrocampo. In mezzo ritengo più pronto Miretti di Fagioli: ha temperamento, è solido, è uno da Juve».