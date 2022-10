Le parole dell'ex presidente della, Giovanni, a Tmw radio:"L’alternativa di qualche settimana fa era l’idea di Nedved di mettere Montero e provare a ricaricare la squadra, ma alla società sta bene questa situazione e ora fidiamoci di questa valutazione. E’ stata fatta una campagna acquisti sbagliata, con degli usati insicuri come Pogba e Di Maria. Avrebbero dovuto rilanciare la Juve ma per ora sono stati un fallimento. Maldini e Giuntoli trovano dei giocatori utili, di talento e a prezzi accettabili, noi non abbiamo mai fatto una cosa del genere. La nostra disgrazia è cominciata quando abbiamo preso Ronaldo a quelle cifre".