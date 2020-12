Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per raccontare la sua esperienza nel mondo del calcio che, a suo dire, è cominciata anche grazie alla Juventus: "Meglio lo Scudetto a Juve o Milan? Faccio un “in bocca al lupo” al Milan dell’amico Scaroni e alla Juventus, che mi permise di incominciare la mia carriera da dirigente sportivo con l’acquisto di Villar Perosa. Ma tifo soltanto Inter. Il primo ricordo dell'Inter? «Andai allo stadio a vedere Inter-Juventus nel 1954, ma quella partita non la vidi per l’assembramento dei tifosi nei corridoi dello stadio che mi impedivano la visuale. Quel giorno dissi: “Diventerò il presidente dell’Inter”. Ma sognavo...".