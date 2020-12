L'ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la scelta della Federcalcio di non costituirsi e quindi di non presentare memorie per il dibattimento al Collegio di garanzia del CONI relativo alla partita mai disputata tra Juventus e Napoli: "Se la FIGC non si costituisce in Collegio su Juventus-Napoli sará un segnale politico. Il calcio ha tante situazioni particolari, ma la partita va giocata senza alcun dubbio". La scelta significa che la FIGC potrà solamente commentare gli atti già noti e non potrà portare ulteriori elementi documentali.