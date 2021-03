1









L'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il momento della Vecchia Signora e, in particolare, l'ultima sconfitta patita in casa contro il Benevento e la scelta di affidare la panchina all'esordiente Andrea Pirlo: "La scelta di Pirlo per la Juventus è stata fatta consapevolmente, dalla società. La Juve mi ha deluso col Benevento ma il portiere sannita è stato il migliore in campo quindi la colpa non mi sento di dare la colpa solo all’allenatore".