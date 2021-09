L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto negli studi di Mediaset Infinity, ha commentato le recenti prestazioni di Szczesny: 'Szczesny è stato massacrato dopo due partite sbagliate ma capita di commettere errori, è umano. Ha una fortuna, quella di giocare subito e rimettersi in discussione. Per me è un grande portiere, sembra tranquillo e rilassato, come il suo preparatore. Ha l'esperienza per farsi scivolare addosso il periodo. Anche lui deve dare qualcosa in più ma è uno dei più forti d'Europa'