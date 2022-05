L'ex portiere del Milan Marco Amelia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche dell'eventuale ritorno di Paul Pogba in bianconero.



'Se la Juve avesse battuto l’Inter e il Napoli non avesse fatto quei passi falsi avremmo visto un finale di stagione come non se ne vedevano da anni. A Juve e Napoli sono mancate le alternative che hanno fatto la differenza per Inter e Milan. La Juve deve mettere delle certezze, Pogba può essere una di queste'.