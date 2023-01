L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky anche della sfida di ieri tra Juve e Monza.'La partita con il Monza è stata completamente diversa da quella con l’Atalanta. C’è stata anche qualche sperimentazione nella formazione, ma questa è una squadra che non può giocare in attesa, o può farlo solo per alcuni momenti. In mezzo al campo ballano sempre'.