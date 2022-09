L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha commentato quella che sarà la sfida di domani sera tra la Juventus e il Psg ai microfoni di Sky Sport.'Sicuramente qualche contropiede la Juve riuscirà a farlo. Mi preoccupa un po’ di più il fatto di saper difendere bene, perché la squadra non mi sembra così solida. La Juve non mi dà più quell’impressione di una squadra così sicura in fase difensiva come 3 anni fa'.