da ex portiere, ha commentato i gol olimpici di Calhanoglu e Cuadrado nel weekend di Serie A su Radio 24: "Se un portiere prende gol su calcio d'angolo è sempre colpa del portiere e non è giustificabile, da Palanca, a me con Maradona a quanto successo con Cuadrado e Calhanoglu nel weekend. Sarò antiquato e non sarò aggiornato, ma penso che l'uomo sul palo sia ancora indispensabile, perché aiuta il portiere ad avere una posizione diversa già da prima che parta il tiro dalla bandierina"