Gigi Buffon, da leggenda della Juventus, per gli ultimi anni di carriera si è trasferito al Parma dove tutto era cominciato. Ormai la carta d'identità dice 43 anni, ma lui al momento non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. E a tal proposito arriva il consiglio diex portiere della Roma, che alla trasmissione radiofonica Il diabolico e il divino ha detto: "Gigi è il più grande portiere di tutti i tempi. Deve decidere lui quando smettere, non come è successo per Totti. Se Buffon si diverte e ha voglia, se ha stimoli è giusto che vada avanti".