L’ex portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato della sua esperienza in bianconero in una diretta Instagram: “Non mi sono mai pentito di aver scelto la Juve, non è come qualcuno può pensare. Anzi, per me l’esperienza a Torino è stata una lezione di vita. Lì ho imparato quasi tutto quello che mi serve”. Era l’estate del 2018 quando Juve e Napoli erano sul portiere che si era messo in vetrina con la maglia del Genoa. La spuntarono i bianconeri, una stagione e mezza da vice prima di tornare in rossoblù. Ma ancora oggi, il cartellino di Perin è di proprietà della Juve.