Ai microfoni di Radio Deejay, l'ex difensore di Torino e Juventus Pasquale Bruno ha parlato del derby di ieri sera: da un lato gli elogi ai granata, dall'altro le dure critiche alla Juve: "Bremer è veramente un bel difensore. Stiamo vedendo di nuovo lo spirito granata, come ho scritto a Cairo è scontato dire che mi piacerebbe giocare in questo Toro. La Juve? Dybala e Morata giocano a 60 metri dalla porta, giocando così faranno pochi gol, non hanno idea di dove sono. Così Dybala lo uccidi perché fisicamente non ce la fa. Ho grossi dubbi pure sul fatto che Vlahovic sia un fenomeno, deve imparare ancora diverse cose ed è stato pagato una cifra esorbitante".