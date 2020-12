L'ex bandiera del Parma, Lorenzo Minotti, oggi commentatore per Sky Sport, ha parlato, tra le altre cose, della sfida di domani sera tra i Ducali e la Juventus nel corso di un'intervista a Parmalive.com: Questo uno stralcio delle sue parole: "Il Parma può fare risultato? Secondo me potrebbe essere l'opportunità per fare il primo squillo importante della stagione. Il Parma è in credito, perché sia con l'Inter che con il Milan avrebbe potuto centrare il bottino pieno. Servirà indubbiamente anche un pizzico di fortuna".