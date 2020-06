1









Vi ricordate l'ex attaccante del Parma Faustino Asprilla? E' sempre stato un personaggio sopra le righe, e anche oggi che ha 50 anni quando racconta aneddoti e retroscena di carriera (e non solo) non è mai banale: "Prima di un match nazionale con la Colombia - racconta in una diretta Instagram con l'influencer Marcela Reyes - ricordo che portai con me una ragazza nel ritiro e come sempre questo mi fece molto male... Il giorno dopo infatti segnai solo tre gol. Nella mia stanza c'è un'immagine con i dodici apostoli e quando faccio l'amore applaudono anche loro. Tu pensi che io sia uno di quelli che si misura il pene? Uno di quelli che controlla ogni giorno se sia più lungo o più corto? Queste cose le fa chi non è sicuro di sé. E io, ti assicuro, non ho mai avuto bisogno di andare in giro con il metro in mano...".