Intervenuta a Radio Bianconera, l'ex pallavolista Francesca Piccinini ha parlato anche di Juventus, la sua squadra del cuore. "La Coppa Italia? Sono contenta, ma mi è anche dispiaciuto per l'Atalanta che ha fatto un campionato fantastico - ha dichiarato la splendida atleta toscana -. La Juve veniva da un momento difficile e sicuramente questa vittoria combattutissima è stata importante, avrebbero meritato entrambe di vincere ma ovviamente non si può. Pirlo? Una società che ha fatto tanto come la Juventus quando conta c'è sempre, la partita di domenica sarà fondamentale. Lui ha fatto tanto da calciatore, da allenatore i meccanismi sono diversi, ma se io fossi il presidente gli darei un'altra possibilità, perché serve tempo. Sa il fatto suo, gli serve solo tempo, e l'aver vinto due trofei è comunque un buon traguardo". Gli ultimi scatti "social" di Francesca Piccinini nella nostra fotogallery