Ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato Simone Padoin, che non dimentica gli anni in cui è stato "il talismano" della Juventus e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha presentato la sfida di sabato sera col Cagliari, da doppio ex: "Il gioco di Di Francesco mi diverte e penso che alla lunga farà divertire tutti. Sabato però davanti si ritroveranno Ronaldo. E' vero che in difesa i rossoblù hanno un difensore d'esperienza come Godin, ma non c'è modo di fermare Cristiano".