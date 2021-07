Si sa, questo sarà un mercato al risparmio per tanti club di calcio, visti gli strascichi della crisi da covid. Questa la considerazione espressa a Radio Kiss Kiss daex osservatore dell'Everton, chiamato a parlare del Napoli: "Spalletti ha sicuramente fatto un programma insieme a De Laurentiis e Giuntoli, consapevole del fatto che in questo mercato condizionato dalla pandemia è impensabile per club come il Napoli fare grandi colpi.Spalletti lavorerà su quello che c'è e sono sicuro che lo farà bene".