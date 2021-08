Raul Jimenez, punta del Wolverhampton, accostato alla Juventus nel periodo in cui i bianconeri cercavano con insistenza un attaccante, ha parlato all'indomani della prima partita di Premier League, che ha segnato il suo ritorno in campo dopo la frattura del cranio: "Ho sempre pensato che dopo la mia guarigione sarei tornato a fare ciò che amo fare. Non ho mai pensato di finire la mia carriera. C'era una possibilità, ma sono sempre stato fiducioso che sarei tornato. L'infortunio? L'osso si era rotto e c'era un po' di sanguinamento all'interno del mio cervello. Ecco perché l'intervento doveva essere veloce ed è stato davvero un ottimo lavoro da parte dei medici"