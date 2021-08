Salvatore, nuovo portiere delfinito anche nel mirino dellaa inizio mercato, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Ho voglia di ripartire da qui. Di dimostrare a me stesso che sono ancora un portiere importante. I prossimi Mondiali? Chiunque abbia ambizione aspira a questo. Il Genoa è una squadra affascinante. Lottare per questa maglia sarà uno stimolo importante per affrontare l'anno nel migliore dei modi. Voglio solo confermarmi e andare avanti, vivere questa esperienza in maniera libera e con il sorriso".