Alla vigilia della finalissima di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, l'esterno brasiliano ed ex obiettivo di mercato della Juve Marcelo, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche del suo futuro.



'Tutti sanno la mia passione e il mio amore per il Real Madrid, è il club della mia vita. Quando ho incominciato a giocare a calcio, la Fluminense mi ha dato tutto per fare il calciatore. Non lo dirò qui, ora. Non ho bisogno di una statua, la mia storia è stata fatta al Real Madrid, per me non c’è molto senso di avere una statua'.