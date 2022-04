Arkadius Milik era finito nel mirino della Juventus per rinforzare la fase offensiva. L'ex attaccante anche del Napoli è stato intervistato da Onze Mondial ed ha rivelato un curioso obiettivo:



MILIK - "A Marsiglia mi sono trovato bene da subito, sono venuto qui perchè volevo mettere in mostra le mie qualità ed essere un buon elemento per questa squadra. Il Marsiglia punta alla Champions League ed è un club che si meriterebbe sempre di giocare in Champions League. Voglio giocare la Champions con l’OM".