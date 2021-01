Sembrava tutto fatto, anche la società juventina ne era convinta. Poi c'è stata l'improvvisa accelerata della Roma e la chiusura lampo della trattativa. il giovane esterno statunitense, Bryan Reynolds, si trasferisce alla Roma. Il calciatore è arrivato in questi minuti nella Capitale dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto. La Juventus aveva trovato la sponda del Benevento per portare Reynolds in Italia, ma il giocatore ha preferito trasferirsi subito in una grande squadra. In più, la società bianconera non ha accettato di partecipare ad un'asta per l'acquisizione del cartellino.