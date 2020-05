L'ex nazionale olandese Ernie Brandts lancia un'accusa a Roberto Bettega. Olanda-Italia, semifinale del Mondiale 1978: "Ha cercato di corrompermi - scrive Brandts nella sua biografia - mi si avvicinò e disse: 'Brandts! Brandts! Fammi fare gol'. Sparò cifre in lire e in dollari. Vicino a me c’era Ruud Krol, che sentì tutto e sottovoce mi disse di far finta di niente e non rispondere. E così è stato. Ma Bettega, attaccante di reputazione internazionale, insistette: 'Brandts, fammi fare il 2-2, tanto in finale ci andate lo stesso'. Propose cifre da capogiro, ma continuai a far finta di niente".