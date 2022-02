A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Parma. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com:



"Vlahovic o Osimhen? Ti dico Vlahovic perché lo vedo più pronto, attualmente in Italia è il più forte. Sta dando una grande mano alla Juventus, per quanto riguarda Osimhen ha ampi margini di crescita, sta sfruttando le sue potenzialità fisiche ma deve migliorare i movimenti e la tecnica. Alcune volte credo che sbagli ancora qualche taglio, ma se migliora può diventare veramente uno dei top. A volta recupera dei palloni incredibili, è così testardo che corre in ogni situazione".