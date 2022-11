L'ex giocatore del Napoli Ivan Strinic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SerieANews.com, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Juventus, Inter e Milan non giocano benissimo. I rossoneri sono meno concreti dell’anno scorso e il Napoli, come vedo io, gioca meglio di tutte. Però dopo questa sosta non si sa come si ritornerà e cosa succederà. Se avessero continuato senza pausa, avrei detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto al 100%, ma questa sosta è un’incognita'.