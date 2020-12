Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss tornando a parlato di Maradona e delle polemiche successive alla sua morte: "Mi danno fastidio le parole di chi parla di Maradona senza aver conosciuto Diego. Cabrini e Mughini, ad esempio, non lo conoscevano, non basta giocare contro o fargli un’intervista per dire qualcosa. Chi ha vissuto Diego lo ha visto in tutti i suoi momenti e stati d’animo, lui ha sempre specificato che la sua vita privata era sua e di nessun altro. Ha sempre dato tanto agli altri, c’erano sempre richieste d’aiuto e di denaro. Lui stesso era l’associazione benefica, ha aiutato tanti bambini e orfanotrofi, tante cose non le ha mai nemmeno dette. Una volta Maradona venne a Riardo e portò tre furgoni di viveri per l’orfanotrofio. Noi l'abbiamo vissuto, quando non si allenava molto nell’ultimo periodo, non ci preoccupava che non fosse sceso in campo per il bene della squadra, ma ci preoccupava il Diego uomo. E’ sempre stato consapevole dei suoi errori ma ha sempre detto che riguardava solo se stesso e non il calcio. Cabrini è inutile che parla, sappiamo benissimo cosa hanno combinato certi giocatori della Juventus, anche loro hanno scheletri nell’armadio".