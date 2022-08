In un'intervista concessa ai microfoni di TVPLAY, l'ex giocatore di Udinese e Napoli, Andrea Dossena, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la partenza di Giorgio Chiellini in casa Juve, soffermandosi sulle difficoltà che questa potrebbe causare alla Vecchia Signora.'Vedo l’Inter favorita, non ha cambiato molto ed ha riportato Romelu Lukaku. Va detto che Antonio Conte spostava tantissimo. Il Milan ha fatto un ottimo mercato, ma ripetersi è molto difficile. Il Napoli ha perso tanto, ed anche la Juventus sentirà molto l’assenza di Giorgio Chiellini'.