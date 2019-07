"James è sicuramente un talento, ma non gli darei ma la numero dieci. Non è neanche l'1% di quello che era Maradona. Il calcio è cambiato molto, in uno o due anni lascerebbe il Napoli e sarebbe pessimo con la storia del club", così il Pampa Sosa è entrato in tackle su James Rodriguez, grande obiettivo di mercato del Napoli, in possibile arrivo dal Real Madrid. Sosa, che in azzurro ha vestito la storica maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, dunque, non vede di buon occhio la promozione del trequartista colombiano.