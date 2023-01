In un'intervista rilasciata negli studi di Sky Calciomercato l'Originale, l'ex attaccante del Napoli El Pampa Sosa ha commentato la schiacciante vittoria dei partenopei contro la Juventus.'Napoli straordinario, ho guardato tutta la partita con i brividi addosso: trasmette passione e amore. La Juve nelle precedenti otto partite poteva prendere due gol da Cremonese e Udinese. A me non sorprende l’atteggiamento della squadra di Allegri. Carenze? Non, la Juve è questa. Non è una grande Juve una Juve che non prende gol'.