L'ex terzino del Napoli Massimo Filardi è tornato sulla vittoria della Juventus contro il Napoli: "Bravo Sarri a impostare la gara - spiega a Radio Kiss Kiss - Gli azzurri andavano in difficoltà quando Matuidi e Khedira attaccavano alle spalle di Di Lorenzo e Ghoulam. Per la squadra di Ancelotti era difficile trovare l'equilibrio, perché con una squadra forte come la Juventus devi correre all'indietro".