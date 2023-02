Hanno fatto rumore sui social, in seguito al caso Santoriello, le posizioni di due giudici del Collegio di garanzia del Coni. Si tratta di Marcello de Luca, ex dirigente del Napoli, e Vincenzo Maria, pescato sui social a condividere post contro la famiglia Agnelli in particolare e di dichiarata fede partenopea. Entrambi fanno parte della prima sezione del Collegio di garanzia del Coni.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però: "non saranno loro a decidere. Trattandosi di un caso delicato, si procederà a sezioni unite. Con la nomina dei cinque presidenti di sezione. Tanto rumore per nulla".Del collegio giudicante non farà parte nemmeno Pier Giorgio Maffezzoli, anch'egli componente della prima sezione, di dichiarata fede interista e "pescato" sui social a condividere post contro la Juve.