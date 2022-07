In una lunga intervista concessa ai microfoni di 1 Football Club, l'ex centrocampista del Napoli, Mirko Valdifiori, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul possibile approdo di Paulo Dybala all'ombra del Vesuvio.'Secondo me riporterebbe la voglia che adesso i tifosi stanno perdendo. Quello che potrebbe dare in campo lo sappiamo, perché è un calciatore fortissimo. Alle pendici del Vesuvio può diventare un idolo, amato e coccolato. Vediamo cosa sceglierà il ragazzo, ma il Napoli ha bisogno di fare un colpo importante per riportare entusiasmo alla piazza'.