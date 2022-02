Le parole di Salvatore Bagni alla Gazzetta dello Sport: "Cambi conservativi di Spalletti? Può darsi. Perché magari Mertens sarebbe potuto entrare prima e magari al posto di Zielinski per vederlo insieme a Osimhen tentare di sfondare la linea difensiva nerazzurra. Ma non mi sento di criticare Luciano, perché con i cambi ha inteso salvaguardare quegli equilibri acquisiti in campo e che gli hanno consentito di limitare al minimo i rischi corsi contro il miglior attacco del campionato. Ora sono curioso di vedere cosa capiterà giovedì a Barcellona. Che praticamente adesso è un’altra squadra rispetto a inizio stagione. Un po’ come la Juve. Con Xavi ha un centrocampo favoloso, e non poteva essere diversamente, ma il Napoli con Osimhen potrà trovare spazi e colpire".