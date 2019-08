Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato dei reparti arretrati più forti in vista del prossimo campionato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le oneste considerazioni dell'ex calciatore partenopeo: "Koulibaly è un giocatore che in giornata di grazia fa reparto da solo. Sono curioso di vederli insieme e di come Ancelotti metterà giù la squadra dal punto di vista tattico e risolverà alcuni problemi. E’ tra le coppie migliori, ma quella della Juventus, con De Ligt e Chiellini, ha qualcosa in più. E sono straconvinto che Sarri farà vedere la difesa a tre con Bonucci, perché la qualità di mette in campo e il sistema di gioco si adatta. Se io fossi De Laurentiis prenderei Icardi, James Rodriguez e se potessi pure Lozano".