L'ex allenatore del Napoli, Edy Reja, intervistato da Il Mattino, ha parlato della squadra partenopea e dello stato di forma della Juventus: "È giusto che ci sia entusiasmo, vincere dà sensazioni uniche. Ma bisogna andare cauti, tenere i piedi per terra anche perché a parte la Juventus, che affrontare di questi tempi è una piccola fortuna, il Napoli non ha avuto davanti nessuna delle big. Per esempio, già con la Fiorentina domenica sarà interessante vedere il livello raggiunto dagli azzurri. Il test con Italiano sarà molto importante per capire dove può arrivare il Napoli".