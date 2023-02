Le parole di Serge, ex giocatore del, ai canali ufficiali del club francese:"Avevamo perso l’andata e sapevamo che la qualificazione sarebbe stata più che difficile da ottenere al ritorno, davanti alla Juventus, una squadra italiana con tutto ciò che può causare in termini di difficoltà, soprattutto per segnare. È ovvio che, anche se non avessimo capitolato al fischio d’inizio, sarebbe stato complicato, ma nei miei ricordi c’era ancora la voglia di vincere questa partita e che la sconfitta dell’andata, al di là del punteggio, aveva ancora un assaggio di lavoro incompiuto. Avevamo la sensazione di non essere stati arbitrati in modo onesto ed equo. Vincere sì, ma da lì alla qualificazione sembrava comunque difficile. Nonostante l’eliminazione, c’era molto orgoglio nel battere la squadra che ha vinto quella Coppa dei Campioni in seguito".