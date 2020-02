Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, ora all’Atletico Madrid, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Una gara importante quella vinta dagli spagnoli per 1-0 ai danni del Liverpool grazie alla rete di Saul nei primi minuti. L’ex attaccante della bianconeri ha parlato del suo passato a Torino e ha stilato una rosa di favorite alla vittoria finale in Champions League: "Preferisco non vederla mai più in Champions League. Penso che la Juve, il Liverpool e il PSG siano favorite, ma in Champions non si sa mai".