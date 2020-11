Gaetano Quagliariello, del Napoli Club Parlamento, ha parlato a Radio Marte: "Questa sentenza è un unicum nella storia del diritto. Il factum principis non viene rispettato, ma si contesta la predisposizione a non rispettarlo: è una cosa che, se non supportata da prove, non può far venire meno il fatto principale, vale a dire che c'è stato un ordine di un'autorità superiore e non si poteva non rispettarlo. La ratio è quella di cercare di difendere l'autonomia del diritto sportivo, ma siamo in una situazione di emergenza alla quale stanno piegando anche i principi costituzionali. Possibile che l'interesse di una squadra possa portare a certe decisioni? L'ordine dell'ASL è sostenuto da un'ordinanza a sua volta sostenuta da un DPCM che poggia su un decreto legge: è una sequenza ben precisa".