In un'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha commentato il mercato svolto da Juve e Inter.'Prendendo in esame le operazioni effettuate finora sul mercato credo che l’Inter e la Juventus sulla carta abbiano qualcosa in più. Il Milan non può più far leva sull’effetto sorpresa? A mio avviso lo scorso anno non hanno vinto per quel fattore ma per aver sublimato un lavoro iniziato due anni e mezzo fa. Piuttosto penso che sia la storia dei calciatori, acquistati per Inzaghi e Allegri, a fare la differenza'.