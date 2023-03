Le parole di Lucaa Cronache di Spogliatoio:"Ci furono quei primi 20 minuti in cui avevamo messo la Juventus nella loro area, perché eravamo onestamente più forti in quel momento. Poi dopo hanno dimostrato loro di essere più forti di noi soprattutto a livello mentale. Nel 2023, se metti quella partita adesso con il Var, non lo so mica se il Milan arriva secondo eh… Cerchiamo di vincere lo Scudetto – il secondo -, non parte l’era Juventus, magari Ibra e Thiago rimangono al Milan, Cassano non va all’Inter: può cambiare tutto. Purtroppo poteva cambiare lo scenario del calcio italiano in quel momento".