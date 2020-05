L' ex difensore olandese del Milan, Jaap Stam, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal riguardo la vittoria del Pallone d’Oro 2019. L'ex Milan non ha dubbi: giusto che a vincerlo sia stato Messi. Ecco le sue parole: "Guardando al mondo del calcio, attualmente, credo che Messi sia ancora il migliore. E per quel che riguarda il Pallone d’Oro, è stato giusto darlo a lui. Mi sarebbe piaciuto anche vederlo vincere a Virgil, perché credo che abbia fatto benissimo. Non che non volessi veder vincere lui, ma Messi, che segna e crea occasioni anno dopo anno, con tutta la pressione che ha sulle spalle, se lo merita di più".