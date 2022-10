In un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, l'ex attaccante di Inter e Milan, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la posizione di Massimiliano Allegri, con un futuro ancora tutto da scrivere.'Io penso che dopo aver intrapreso questa direzione, almeno a fine anno terrei Allegri. E dopo la dirigenza potrà pensare a cose diverse. Anche perché non ci sono molti allenatori in giro per l’Europa di alto livello'.