Intervenuto ai microfoni di C Siamo, in onda su Rai Sport, il portiere ex Milan e Nazionale Marco Amelia ha detto la sua sul progetto della Juve Under 23. Ecco il pensiero dell'ex giocatore, oggi impegnato come tecnico: "Ha senso giocare in Serie C con la seconda squadra, perché può essere un serbatoio per la prima. Secondo me il progetto non riesce a prendere piede solo perché le altre società non hanno le strutture adatte per potersi permettere le seconde squadre".