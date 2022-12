Intervenuto ai microfoni della Rai, l'ex calciatore di Milan e Lazio Christian Brocchi ha commentato anche il terremoto che si sta scatenando in casa Juve.'La Juve è una società conosciuta in tutto il mondo, seguita, quindi a livello di immagine non è semplice poter dare delle spiegazioni. La speranza per noi italiani e per gli amanti del nostro calcio è che tutto si possa risolvere per il meglio. Poi se non sono vicende conosciute fino in fondo è difficile dare un parere, sarebbe bello che queste vicissitudini non vadano poi a danneggiare il nostro sistema calcio che ha già tanti problemi'.