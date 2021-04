A Sky Sport, Billy Costacurta ha tracciato l'identikit dell'attaccante del futuro del Milan per la prossima stagione: "Il Milan dietro Ibra deve prendere un grande centravanti, giovane e con quelle caratteristiche fisiche per la Champions League. Serve una punta di sfondamento, alto, tecnico. Rinnovare il contratto di Ibra è fondamentale, per un anno può dare, ma senza essere ingordo come quest’anno. La sfida con Ronaldo l’ha portato a esagerare”.