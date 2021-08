La dichiarazione di, ex attaccante del Milan, alla Gazzetta dello Sport: "Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud possono coesistere. Sarebbe una grande coppia perfetta e da scudetto. In certe partite il tandem è essenziale, perché permetti alla squadra di trovare più spazi. In ogni caso con due così tutto diventa possibile.Hanno capacità di adattarsi al meglio. Non si toglieranno spazio, lo toglieranno agli avversari".